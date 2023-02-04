«Ливерпуль» продлил серию без побед в АПЛ до четырёх матчей

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне прошёл матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Местный «Вулверхэмптон» играл с «Ливерпулем». Финальный свисток Пола Тирни зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0. Подопечные Юргена Клоппа не могут победить в матче чемпионата Англии четвёртый раз подряд.

Мерсисайдцы пропустили уже на пятой минуте встречи, когда их центральный защитник Жоэль Матип срезал мяч в свои ворота. Через семь минут «Кристал Пэлас» укрепил своё преимущество, когда защитник Крэйг Доусон смог реализовать голевой момент. «Ливерпуль» старался отыграться, но их попытки не увенчались успехом, в отличие от хозяев. На 71-й минуте полузащитник «волков» Рубен Невеш с передача Адама Траоре смог забить ещё один гол своей команды и помог добиться разгромной победы над «Ливерпулем» — 3:0.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик: