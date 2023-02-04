Эден Азар получил 18-ю травму в составе «Реала», он пропустил 74 игры с 2019-го
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил об обследовании нападающего Эдена Азара, которое выявило у бельгийского футболиста тендиноз надколенника в левом колене.
32-летний Азар выступает за испанскую команду с 2019 года, когда «Реал» заплатил за его переход «Челси» € 115 млн. С тех пор бельгиец получил 18 травм, после 17 из них он пропустил как минимум один матч. Всего из-за травм Азар пропустил 74 игры.
В нынешнем сезоне Азар принял участие в семи матчах, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Видеообзор. «Реал» Мадрид — «Валенсия». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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