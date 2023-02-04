Игрок «Сочи» Батырев: хочу ли сыграть за Канаду на ЧМ-2026? Конечно!

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев поделился мнением о выступлении сборной Канады на прошедшем чемпионате мира в Катаре, а также выразил желание выступить за красных на мировом первенстве в 2026 году, которое пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде.
«Думаю, это уже большая радость, что сборная Канады попала на чемпионат мира. С Бельгией сыграли неплохо, несмотря на неудачный результат. Но, как мне кажется, у команды хороший потенциал. Там много молодых. Они ещё точно будут развиваться. Хочу ли сыграть на ЧМ-2026 за Канаду? Конечно!» — сказал Батырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
На мундиале в Катаре Канада заняла четвёртое место в своей группе, уступив первые три строчки сборным Марокко, Хорватии и Бельгии.
- 4 февраля 2023
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