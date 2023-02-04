«Мы счастливы». Лопетеги — о разгромной победе «Вулверхэмптона» над «Ливерпулем»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги поделился мнением о матче 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные разгромили «Ливерпуль» (3:0).

«Мы счастливы, безусловно. Нам нужны победы для достижения нашей цели, а сегодня мы играли с очень хорошей командой. Думаю, что в первом тайме мы их переиграли, забили два гола. Иногда ты переигрываешь соперника, но не забиваешь, а во втором тайме они выступили лучше нас. Мы сильно пострадали в первые 20-25 минут. Затем мы вернулись в игру после нескольких изменений и сделали счёт крупнее.



С такими командами ты должен быть очень близок к совершенству, если не забиваешь, а иногда этого недостаточно. Мы стараемся хорошо защищаться, быть агрессивными и хорошо отрабатывать на подборах. Я хочу выделить команду в целом. Они играли очень хорошо, и мы старались соответствовать уровню «Ливерпуля». Мы преодолевали себя, когда должны были, играя против одной из лучших команд. Сегодня мы счастливы», — приводит слова Лопетеги BBC.

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