Две голевые передачи Пауло Дибалы принесли «Роме» победу над «Эмполи»
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Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Олимпико» в Риме состоялся матч 21-го тура чемпионата Италии. Играли местная «Рома» и «Эмполи». Финальный свисток Федерико Дионизи зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Оба мяча в матче были забиты в первые 10 минут: спустя две минуты после стартового свистка с паса Пауло Дибалы отличился Рожер Ибаньес. На шестой минуте точный удар удался Тэмми Абрахаму, автором голевой передачи вновь стал Дибала.
«Рома» набрала 40 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы, сравнявшись по очкам с «Интером», идущим вторым. Правда, у команда Симоне Индзаги матч в запасе. «Эмполи» с 26 очками идёт на 10-й строчке. Лидером соревнований является «Наполи» (53).
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