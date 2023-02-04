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«Аль-Ахли» минимально обыграл «Сиэтл Саундерс» и вышел в полуфинал КЧМ

«Аль-Ахли» минимально обыграл «Сиэтл Саундерс» и вышел в полуфинал КЧМ
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Сегодня, 4 февраля, состоялся четвертьфинальный матч Клубного чемпионата мира, в котором американский клуб «Сиэтл Саундерс» играл с египетским «Аль-Ахли». Встреча прошла на стадионе «Стад де Танжер» в Марокко. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.

Команды поровну владели мячом в первой половине встречи, но именно американский клуб был более настойчивым — «Сиэтл» нанёс по воротам соперника восемь ударов, в то время как «Аль-Ахли» отважился только на один.

Во втором тайме игра повернулась в другом ключе, и уже египетский клуб пытался взломать оборону «Сиэтла», а американцы пытались играть на контратаках. В самом конце встречи удача оказалась на стороне египетской команды — на 88-й минуте полузащитник Мохамед Магди забил гол и принёс своей команде победу — 1:0. В полуфинале «Аль-Ахли» встретится с мадридским «Реалом».

Клубный чемпионат мира. 2-й раунд
04 февраля 2023, суббота. 20:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
0 : 1
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:1 Магди – 88'
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