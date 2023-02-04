«Аль-Ахли» минимально обыграл «Сиэтл Саундерс» и вышел в полуфинал КЧМ

Сегодня, 4 февраля, состоялся четвертьфинальный матч Клубного чемпионата мира, в котором американский клуб «Сиэтл Саундерс» играл с египетским «Аль-Ахли». Встреча прошла на стадионе «Стад де Танжер» в Марокко. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.

Команды поровну владели мячом в первой половине встречи, но именно американский клуб был более настойчивым — «Сиэтл» нанёс по воротам соперника восемь ударов, в то время как «Аль-Ахли» отважился только на один.

Во втором тайме игра повернулась в другом ключе, и уже египетский клуб пытался взломать оборону «Сиэтла», а американцы пытались играть на контратаках. В самом конце встречи удача оказалась на стороне египетской команды — на 88-й минуте полузащитник Мохамед Магди забил гол и принёс своей команде победу — 1:0. В полуфинале «Аль-Ахли» встретится с мадридским «Реалом».