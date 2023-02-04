Стал известен соперник «Реала» в полуфинале КЧМ

Сегодня, 4 февраля, завершились четвертьфинальные матчи клубного чемпионата мира, который проводится в Марокко. По итогам дня сформировались следующие полуфинальные пары турнира — «Реал» — «Аль-Ахли» и «Фламенго» — «Аль-Хиляль».
Для мадридского клуба это будет первая встреча в рамках данного турнира, так как она стартует с полуфинального поединка на правах победителя Лиги чемпионов. Египетский «Аль-Ахли» на ранних стадиях обыграл «Окленд Сити» (3:0) из Новой Зеландии и «Сиэтл Саундерс» (1:0) из США. Матч между «Реалом» и «Аль-Ахли» состоится в среду, 8 февраля, начало в 22:00 мск.
В другой полуфинальной встрече «Фламенго сыграет с „Аль-Хилялем“ из Саудовской Аравии. Для бразильского клуба это будет тоже первая игра турнира, так как они выступят в нём на правах победителя Кубка Либертадорес. „Аль-Хиляль“, в четвертьфинале обыграл „Видад“ (1:1 после овертаймов, 5:4 по серии пенальти). Их матч с „Фламенго“ пройдёт 7 февраля, начало в 22:00 мск.
Голы Асенсио и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Валенсией»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
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