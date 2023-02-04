Защитник «Локомотива» Мампасси в понедельник подпишет контракт с «Антальяспором»
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Защитник «Локомотива» Марк Мампасси покинул расположение клуба и улетел на медосмотр для перехода в «Антальяспор». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Если медосмотр будет пройден успешно, уже в понедельник, 6 февраля, Мампасси подпишет контракт с турецким клубом.
В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба, а в «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. «Антальяспор» занимает 16-е место в чемпионате Турции.
Новость по темеAjansspor: Мампасси перешёл в «Антальяспор»
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