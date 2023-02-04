«Мы проявили характер». Виейра — о поражении «Кристал Пэлас» от «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:2), а также ответил на вопрос о красной карточке хавбека «красных дьяволов» Каземиро.

«То, как мы начали игру, немного разочаровывает. Мы пропустили с пенальти, но нам удалось вернуться в игру, которая постепенно стала набирать обороты. У нас была пара ситуаций, когда могли забить второй гол и сравнять счёт. Мы проявили характер, и я был доволен теми качествами, которые проявили мои игроки, я увидел много повода для позитива.

Мы должны повторять подобные выступления, рисковать и забивать голы. Мы создаём моменты, но мы должны быть более безжалостными перед воротами. Трудность всегда заключается в том, чтобы забросить мяч в сетку. Мы должны продолжать быть требовательными, и тогда всё изменим.

Заслуженно ли Каземиро получил красную карточку? Я был слишком далеко, чтобы увидеть эпизод. Да, у меня ещё был личный разговор с судьёй, но не будем поднимать эту тему. Я не хочу, чтобы меня оштрафовали или отстранили от работы», — приводит слова Виейра BBC.

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