Ашраф Хакими высказался о возможном пропуске Килианом Мбаппе матча с «Баварией» в ЛЧ

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими рассказал, что в клубе не будут форсировать восстановление нападающего Килиана Мбаппе к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
«Сыграет ли Килиан Мбаппе с «Баварией»? Я не знаю, приоритетом является его здоровье. Если у него получится, это будет лучше для нас, в другом случае мы будем искать решение», — приводит слова Хакими журналист Адриен Гренье в «Твиттере».
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» пройдёт менее чем через две недели, 14 февраля. Мбаппе, покинувший поле в игре с «Монпелье» в матче 2 февраля уже на 21-й минуте, вероятно, не сможет помочь своей команде в первой встрече с «Баварией», но может успеть восстановиться к ответной, которая пройдёт 8 марта.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:
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