«Хетафе» прервал серию из 12 поражений в матчах с «Атлетико»

Сегодня, 4 февраля, на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде прошёл матч 20-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Атлетико» и «Хетафе». Финальный свисток Антонио Лаоса зафиксировал ничью — 1:1. Таким образом, «Хетафе» прервал серию из 12 матчей с поражениями от «матрасников». Также «Хетафе» сумел прервать серию из пяти поражений в розыгрыше Ла Лиги.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 20 встречах. «Хетафе» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 очками. В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сельтой», а «Хетафе» сыграет с «Райо Вальекано».
Гол Унала в ворота «Атлетико». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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