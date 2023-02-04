Юрген Клопп считает, что он по-прежнему может исправить ситуацию в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на кричалку «утром тебя уволят» в исполнении болельщиков «Вулверхэмптона» после матча команд в 22-м туре английской Премьер-лиги. Команда Клоппа проиграла 3:0.
«Могу ли я исправить ситуацию в «Ливерпуле»? Абсолютно точно. Как я могу не беспокоиться? Я не могу сидеть здесь и говорить, что всё в порядке и мы справились. Это не так. Как долго мы хотим страдать от этого? Сейчас февраль. У нас была целая неделя на подготовку к этой игре, теперь у нас есть ещё восемь или девять дней, чтобы подготовиться к следующему матчу», — приводит слова Клоппа Goal.
Команда Клоппа не побеждает в АПЛ четыре матча подряд. Сейчас «Ливерпуль» идёт 10-м в турнирной таблице.
Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе. Видеоролик:
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