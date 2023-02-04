Моуринью: некоторым кажется, что у «Ромы» проблемы, но мы идём наравне с сильными клубами

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 21-го тура Серии А с «Эмполи» (2:1).

«Мы играли сильнейшими футболистами, которых могли поставить. Я счастлив, потому что знаю возможности команды. Мы набрали три очка в матче с тяжёлым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сложный матч и важная победа.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы против «Кремонезе» вышла та же команда, что и сегодня, то мы бы прошли в полуфинал Кубка Италии, но не выиграли сегодня. Мы делаем то, что в наших силах, усердно работаем.

Я мог уйти в декабре, но остался. Вам кажется, что «Рома» движется в Серию В, но мы идём на равных с очень сильными командами», — приводит слова Моуринью La Gazzetta dello Sport.