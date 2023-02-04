Месси — о победе на ЧМ: так и должно было случиться — финал фильма со счастливым концом

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о своей результативности на чемпионате мира в Катаре и высказал мнение, что победа на турнире является идеальным финальным штрихом его карьеры.
«На прошлых турнирах я не забивал в плей-офф, а в Катаре сделал это на каждой стадии? Это то, что мы обсуждали с ребятами, моей семьёй и друзьями. Так и должно было быть — это конец фильма, который должен закончиться со счастливым концом. Я как-то сказал, что уверен, что бог подарит мне чемпионат мира. И я не знаю, почему это почувствовал, но это действительно было. И я думаю, что момент, который он выбрал, был лучшим. Если бы мне пришлось выбирать другой, я бы этого не смог сделать. Такой конец — это здорово.
Добился этого в позднем возрасте — в 35 лет? Вот почему я говорю, что дойти до такого конца — это сумасшествие. Случись подобное раньше, это тоже было бы здорово, безусловно. Но тогда у вас остаётся впереди ещё много времени. Для меня моя карьера практически заканчивается на этом, и я не думаю, что есть лучший финальный штрих, чем этот», — приводит слова Месси Ole.
Сын Месси продемонстрировал вратарские навыки
- 4 февраля 2023
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