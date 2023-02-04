Адейеми из дортмундской «Боруссии» стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, сообщается на сайте клуба.

21-летний форвард разогнался до 36,7 км/ч в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (5:1). Футболист отметился голом на 48-й минуте. Отметим, что экс-футболист «Боруссии» Эрлинг Холанд развивал скорость 36,04 км/ч, а Ашраф Хакими — 36,2 км/ч.

В матче с «Фрайбургом» забитым голом отметился также нападающий «Боруссии» Себастьен Аллер. Его гол стал первым в официальных играх после лечения рака. В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Боруссия» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 19 играх. У «Фрайбурга», который находится на шестом месте, 34 очка.