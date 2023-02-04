Адейеми из дортмундской «Боруссии» стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги
Поделиться
Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми стал самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, сообщается на сайте клуба.
21-летний форвард разогнался до 36,7 км/ч в матче 19-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом» (5:1). Футболист отметился голом на 48-й минуте. Отметим, что экс-футболист «Боруссии» Эрлинг Холанд развивал скорость 36,04 км/ч, а Ашраф Хакими — 36,2 км/ч.
В матче с «Фрайбургом» забитым голом отметился также нападающий «Боруссии» Себастьен Аллер. Его гол стал первым в официальных играх после лечения рака. В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Боруссия» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 37 очков в 19 играх. У «Фрайбурга», который находится на шестом месте, 34 очка.
Комментарии
- 4 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:34
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:43
-
20:42
-
20:36
-
20:27
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:14
-
20:09
-
20:07
-
19:59
Партнерский контент