Дайч запретил игрокам «Эвертона» тренироваться в шапках и шарфах
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Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч запретил футболистам «Эвертона» проводить тренировки в шарфах и головных уборах.
«Это происходит уже много лет, и это сводит меня с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. И ещё нужно носить щитки, как гласят правила. Это не ракетные технологии.
Это просто здравый смысл. Вы тренируетесь так же, как и играете. Как можно тренироваться и играть, когда на тебе 14 шарфов, 15 шапок и колготки? Я сказал игрокам, что собираюсь разрушить этот миф. Я объяснил это каждому игроку», — приводит слова Дайча Liverpool Echo.
«Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 1:0 в первом матче английской Премьер-лиги под руководством Дайча.
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