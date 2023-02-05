Дайч запретил игрокам «Эвертона» тренироваться в шапках и шарфах

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч запретил футболистам «Эвертона» проводить тренировки в шарфах и головных уборах.

«Это происходит уже много лет, и это сводит меня с ума. Футболистам нельзя носить шапки, когда они играют в субботу, шарфы тоже не разрешаются. И ещё нужно носить щитки, как гласят правила. Это не ракетные технологии.

Это просто здравый смысл. Вы тренируетесь так же, как и играете. Как можно тренироваться и играть, когда на тебе 14 шарфов, 15 шапок и колготки? Я сказал игрокам, что собираюсь разрушить этот миф. Я объяснил это каждому игроку», — приводит слова Дайча Liverpool Echo.

«Эвертон» обыграл «Арсенал» со счётом 1:0 в первом матче английской Премьер-лиги под руководством Дайча.