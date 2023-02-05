«Они внесли свой вклад в победу». Шоу — о поддержке болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился впечатлениями от поддержки болельщиков «Олд Траффорд» во время домашней победы над «Кристал Пэлас» (2:1).

«Очевидно, что в конце мы хорошо себя чувствовали, когда «Олд Траффорд» был в абсолютном ударе. Думаю, что энергия, которую болельщики передали нам сегодня, особенно в последние 20 минут, является причиной, почему нам нравится выступать здесь, на этом стадионе. Мы чувствовали, что они были с нами, и мы питались этой энергией, и это очень помогло нам.



Если вы просто посмотрите последние 20 минут или даже последние пять минут, я думаю, это покажет, что их поддержка имеет большое значение. Думаю, что сегодня это были очень важные три очка, и они явно внесли свой вклад, чтобы помочь нам добиться этого», — приводит слова Шоу официальный сайт клуба.

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