«Они внесли свой вклад в победу». Шоу — о поддержке болельщиков «Манчестер Юнайтед»

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился впечатлениями от поддержки болельщиков «Олд Траффорд» во время домашней победы над «Кристал Пэлас» (2:1).
«Очевидно, что в конце мы хорошо себя чувствовали, когда «Олд Траффорд» был в абсолютном ударе. Думаю, что энергия, которую болельщики передали нам сегодня, особенно в последние 20 минут, является причиной, почему нам нравится выступать здесь, на этом стадионе. Мы чувствовали, что они были с нами, и мы питались этой энергией, и это очень помогло нам.
Если вы просто посмотрите последние 20 минут или даже последние пять минут, я думаю, это покажет, что их поддержка имеет большое значение. Думаю, что сегодня это были очень важные три очка, и они явно внесли свой вклад, чтобы помочь нам добиться этого», — приводит слова Шоу официальный сайт клуба.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
- 5 февраля 2023
-
01:01
-
00:45
-
00:37
-
00:31
-
00:22
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:04
- 4 февраля 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:34
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:42
-
22:32
-
22:31
-
22:26
-
22:21
-
22:15
-
22:15
-
22:07
-
21:59
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:41
-
21:30
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:43
-
20:42