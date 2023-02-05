«Сельта» обыграла «Бетис» в матче Ла Лиги. Команды забили семь голов

В ночь с 4 на 5 февраля мск проходил матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором «Бетис» принимал «Сельту». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч завершился победой гостей со счётом 4:3.

«Сельта» открыла счёт на шестой минуте матча. Гол забил Йёрген Ларсен. Спустя три минуты Хуанми сравнял счёт, а на 23-й минуте Серхио Каналес вывел хозяев вперёд. На 42-й минуте Габриэль Вейга восстановил равенство, а на 56-й минуте вывел гостей вперёд. Спустя 13 минут Джозеф Айду удвоил преимущество «Сельты». На 84-й минуте Набиль Фекир отыграл один мяч, реализовав пенальти.

«Бетис» занимает шестое место в чемпионате Испании. «Сельта» находится на 11-м месте.