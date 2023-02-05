«С вами трудно разговаривать». Клопп отказался общаться с журналистом после матча АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался разговаривать с журналистом Джеймс Пирс после разгромного поражения команды в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).

Пирс спросил у Клоппа на пресс-конференции, связано ли плохое начало матчей команды с менталитетом.

«С вами очень трудно разговаривать, если быть честным. Я бы предпочел этого не делать… вы знаете почему, за всё, что вы написали», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Затем Клопп пригласил других участников пресс-конференции задать тот же вопрос, если они хотят, чтобы на него был дан ответ.

На данный момент «Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 29 очков. Команда не может одержать победу на протяжении четырёх матчей кряду (три поражения и ничья).

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