Александр Тарханов: Казань заслуживает провести матч за Суперкубок России

Известный футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о возможном проведении матча за Суперкубок России в Казани в 2023 году.



«Казань великолепно подготовится к матчу за Суперкубок России. Надо в регионах проводить такие игры. Например, в Казани, в Сочи, в Краснодаре, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Казань заслуживает провести этот матч. Уверен, город и республика хорошо бы подготовились к матчу за Суперкубок УЕФА», — приводитт слова Тарханова «РБ Спорт».



Напомним, Казань получила право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России, однако город лишили возможности провести соревнования.



Новым местом проведения встречи за трофей УЕФА выбрали Афины.