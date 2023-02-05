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Александр Тарханов: Казань заслуживает провести матч за Суперкубок России

Александр Тарханов: Казань заслуживает провести матч за Суперкубок России
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Известный футбольный тренер Александр Тарханов прокомментировал новость о возможном проведении матча за Суперкубок России в Казани в 2023 году.

«Казань великолепно подготовится к матчу за Суперкубок России. Надо в регионах проводить такие игры. Например, в Казани, в Сочи, в Краснодаре, не только в Москве и Санкт-Петербурге. Казань заслуживает провести этот матч. Уверен, город и республика хорошо бы подготовились к матчу за Суперкубок УЕФА», — приводитт слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Казань получила право провести матч за Суперкубок УЕФА — 2023 два года назад. Это мог быть первый розыгрыш европейского Суперкубка, проведённый в России, однако город лишили возможности провести соревнования.

Новым местом проведения встречи за трофей УЕФА выбрали Афины.

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