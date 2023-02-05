Каррера прокомментировал возможный переход Головина в дортмундскую «Боруссию»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу возможного перехода российского полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«В «Монако» Головин окреп и полностью адаптировался к европейскому футболу. В ближайшие годы перед ним будут открыты все двери. Прямо сейчас Александр — лучший российский футболист и ключевой игрок в составе «Монако». Думаю, Головин уже достоин повышения в классе. Он усилит любой топ-клуб», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Ранее агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку. В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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