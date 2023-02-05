Роман Орещук: трансферное окно в РПЛ какое-то тухлое, ничего интересного

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук подвёл промежуточные итоги зимнего трансферного окна в РПЛ.
«Клубы не гонятся за трансферами. Для чего сейчас клубам из верхней части таблицы усиливаться? Первое место понятно, кто займет, гнаться за «Зенитом» нет смысла. Второе и третье места не дают ничего, поскольку мы не играем в еврокубках. Вся интрига чемпионата — в конце таблицы. Интересно, кто вылетит по итогам сезона, а борьба в верней части таблицы у меня интереса не вызывает.
В каждой команде из верней части таблицы есть молодые российские футболисты, которые могут развиваться в данной ситуации. А вот командам, которые находятся в зоне вылета или рядом с ней, необходимо усиление, потому что вылетев из РПЛ, бюджет станет миллионов на 400 меньше. Поэтому им стоит рискнуть и приобрести новых футболистов, чтобы сохранить прописку в РПЛ.
Можно выразиться известной фразой «С самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался». Трансферное окно тухлое получается, ничего интересного. Клубы точечно усиливаются, это нормальный рабочий процесс, но кого-то выделить я сейчас не могу. Но у нас еще есть время, может, что-то и будет», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
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