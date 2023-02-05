Фабио Капелло: Миранчук — умный футболист. Он управляет игрой команды

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о российском полузащитнике «Торино» Алексее Миранчуке.

«Миранчук — умный футболист. Такому игроку, как Алексей, необходимо много играть. Он управляет действиями команды. Его футбольный ум должен постоянно работать и решать задачи на поле», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». В 16 матчах нынешнего сезона у Алексея четыре забитых гола и три результативные передачи.

После 20 сыгранных туров «Торино» занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея в своём активе 27 набранных очков. В следующем туре команда сыграет с «Удинезе».

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»