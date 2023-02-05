В РФС заявили, что у Казани есть опыт проведения турниров самого высокого уровня

Российский футбольный союз (РФС) получил заявку от Татарстана на проведение Суперкубка России в 2023 году, итоговое решение будет принято позже. Об этом стало известно после сообщений от службы коммуникаций РФС.

«В РФС поступило обращение от республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России 2023 года на «Ак Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион. Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно даёт встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах и был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, РПЛ и клубами. Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учётом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС», — заявили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

Казань должна была в 2023 году принять встречу за Суперкубок УЕФА, однако на фоне ситуации на Украине у неё отозвали это право. Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля играми Фонбет Кубка России.