Боков: если «Волга» не сыграет с «Зенитом» дома, лучше постараться перенести игру в Самару

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков отреагировал на новость о том, что матч Кубка России, в котором подопечные Сергея Семака сыграют c «Волгой», может быть перенесён из Ульяновска в Санкт-Петербург.



«В футбол можно играть и в минус десять. Игра может состояться в любую погоду. «Зениту» только на руку будет играть в Санкт-Петербурге. А так у «Волги» будут хоть какие-то шансы, и она должна их использовать.



Если «Волга» не сможет сыграть на своём поле, то лучше постараться перенести игру в Самару. Нужно понимать, что клубы хотят от этой игры. Если нужна зрелищность, то, кроме Санкт-Петербурга, вариантов нет, там народ ходит на любую команду, которая приезжает.



Почему бездействует РФС? У нас же есть регламент для всех соревнований, думаю, они по нему и действуют. Это в 90-е было все с бухты-барахты, люди говорили: «А давайте мы у вас сыграем или к вам приедем». Сейчас не так», — сказал Боков Metaratings.