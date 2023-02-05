Боков: если «Волга» не сыграет с «Зенитом» дома, лучше постараться перенести игру в Самару

Бывший защитник «Зенита» Максим Боков отреагировал на новость о том, что матч Кубка России, в котором подопечные Сергея Семака сыграют c «Волгой», может быть перенесён из Ульяновска в Санкт-Петербург.
«В футбол можно играть и в минус десять. Игра может состояться в любую погоду. «Зениту» только на руку будет играть в Санкт-Петербурге. А так у «Волги» будут хоть какие-то шансы, и она должна их использовать.
Если «Волга» не сможет сыграть на своём поле, то лучше постараться перенести игру в Самару. Нужно понимать, что клубы хотят от этой игры. Если нужна зрелищность, то, кроме Санкт-Петербурга, вариантов нет, там народ ходит на любую команду, которая приезжает.
Почему бездействует РФС? У нас же есть регламент для всех соревнований, думаю, они по нему и действуют. Это в 90-е было все с бухты-барахты, люди говорили: «А давайте мы у вас сыграем или к вам приедем». Сейчас не так», — сказал Боков Metaratings.
- 5 февраля 2023
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