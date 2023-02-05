«Вначале могут быть трудности с интеграцией технологий». Лапочкин — об офсайдных линиях

Российский арбитр Сергей Лапочкин отреагировал на новость о том, что РФС заключил соглашение о поставке оборудования для виртуальной системы определения офсайдных линий.
«Качество, конечно, может отличаться. Европейская система Hawk Eye используется на чемпионате мире и в Лиге чемпионов, а азиатская технология нам пока неизвестна. Но мне кажется, что в РФС отнеслись к этому серьёзно и провели все необходимые тесты и проверки китайской системы.
Линии очень сильно помогают судьям решать спорные моменты, которых стало в современном футболе намного больше, чем раньше. На глазок никому не удобно судить, поэтому будем надеяться, что китайская система будет хотя бы не хуже европейской. Первое время могут быть трудности с интеграцией новых азиатских технологий, но для российского футбола важно иметь систему VAR. Если Hawk Eye нам больше не продают, то будем сотрудничать с китайцами. Посмотрим, как всё будет развиваться», — сказал Лапочкин в интервью Sport24.
- 5 февраля 2023
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