«Рома» ведёт переговоры о продаже отстранённого Николо Дзаньоло в «Галатасарай»

«Галатасарай» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло и уже начал переговоры с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, римляне не хотят заключать сделку на правах аренды, а хотят продать футболиста. Дзаньоло готов рассмотреть этот переход, так как перестал числиться в составе команды и был отстранён от неё из-за отказа уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Такое решение принял президент «Ромы» в ответ на поведение игрока: изначально Дзаньоло хотел уйти сам, но не смог договориться с желаемыми командами об условиях.

Зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля. Ранее появилась информация, что «Галатасарай» ведёт переговоры об аренде Кристиана Пулишича из «Челси».

Видеообзор. «Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии: