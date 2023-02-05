Спортивный директор «Баварии» — о трансферах «Челси»: для нас такие суммы невообразимы

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о трансферной политике «Челси».



«Это звучит безумно. Для нас такие суммы невообразимы. Когда у нас появляется возможность заполучить топ-игрока в Бундеслиге, сначала мы должны определиться с тем, как будем восполнять затраты на трансфер. «Бавария» просто не может восполнить более € 600 млн. Мы знаем, что не можем конкурировать в финансовом плане с такими клубами, как «Челси». Но мы знаем, насколько «Бавария» привлекательна для футболистов из-за своего игрового стиля, успеха, истории и атмосферы в клубе», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.



Напомним, этой зимой «Челси» потратил около € 350 млн – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1, вместе взятые. Всего за последние два трансферных окна лондонский клуб потратил около € 600 млн.

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