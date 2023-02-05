Сын Цымбаларя: в «Спартаке» 90-х на поле выходили не 11 игроков, а целая семья

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, высказался о взаимоотношениях между футболистами в стане красно-белых в 1990-х годах.



«Это была одна большая и очень дружная семья. Почти вся команда со своими родными жила на базе в Тарасовке — Игорь Ледяхов, мой крёстный Юрий Никифоров, многие другие. Как только все собирались идти отдыхать на шашлыки или купаться на водохранилище, вся эта спартаковская орава собиралась вместе.



Футбольная атмосфера — это постоянные шутки, приколы, смех. Горевали футболисты мало, было много позитива и юмора. Уже потом, когда клуб выдал квартиры игрокам, все разъехались из Тарасовки. Но при этом дружба никуда не делась. После каждой игры все ездили отмечать победы, постоянно праздновали дни рождения, другие события.



Так что на футбольное поле в «Спартаке» выходили не 11 футболистов, а целая семья, которая готова была перегрызть глотку сопернику за своих близких», — приводит слова Олега Цымбаларя «Матч ТВ».

Напомним, ранее Олег Цымбаларь рассказал о планах провести ретроматч с участием ветеранов «Спартака» и «Реала». Ожидается, что встреча состоится предстоящим летом на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Прославленного футболиста не стало 28 декабря 2013 года, ему было 44 года.