Ромарио — о Месси: на его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я
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Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио сравнил себя с нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси.
«Мы разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», — приводит слова Ромарио Marca со ссылкой на ESPN.
Ромарио трижды выигрывал чемпионат Нидерландов в составе ПСВ и дважды становился чемпионом Испании с «Барселоной». В 1994 году Ромарио выиграл со сборной Бразилии чемпионат мира, став лучшим игроком турнира.
Лионель Месси является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов (2006, 2009, 2011 и 2015) в составе «Барселоны». В 2022 году Месси в качестве капитана сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Его команда обыграла в финале Францию, а сам футболист был признан лучшим игроком мундиаля.
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