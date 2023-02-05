Сын Цымбаларя: мы с братом понимали, что не будем как папа. Гении рождаются раз в 100 лет

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал о причинах несложившихся футбольных карьер у него с братом Сергеем, а также высказался о даре отца.



«Почему наши с братом футбольные карьеры не задались? Честно? Потому что дурачки были. Когда надо было тренироваться, пахать как конь, мы занимались не тем, чем надо. Слишком рано поверили, что мы стали футболистами. Потенциал был и у меня, и у Серёги. Я хотя бы поиграл чуть‑чуть на Украине в Первой лиге. Мы понимали, что не будем такими, как папа. Всё же такие гении рождаются раз в 100 лет. Да, папа иногда мог чудить за пределами футбольного поля, но это никто не запоминал, потому что все видели его игру, улыбку и желание отдать «Спартаку» всё, что у него было.



У отца был божий дар. Сегодня все сравнивают Месси и Роналду. Вот у Лионеля как раз и есть тот самый дар сверху, что у папы. А Криштиану — тот человек, который сделал себя сам: он силён духом, морально устойчив, один из лучших футболистов в мире, но дара у него точно нет», — приводит слова Олега Цымбаларя «Матч ТВ».

Напомним, ранее Олег Цымбаларь рассказал о планах провести ретроматч с участием ветеранов «Спартака» и «Реала». Ожидается, что встреча состоится предстоящим летом на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Прославленного футболиста не стало 28 декабря 2013 года, ему было 44 года.