Кулушевски: у меня было много гнева. Я пришёл в «Тоттенхэм» показать, на что способен
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Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, выступающий за команду на правах аренды из «Ювентуса», рассказал о последних месяцах в итальянской команде.
«В моей голове было много мести и гнева. В последние месяцы в «Ювентусе» я не так много играл. Мне не нравилось, куда движется моя карьера. Всё, что я хотел, это показать людям, на что я способен, поэтому я пришёл в «Тоттенхэм», — приводит слова Кулушевски The Guardian.
22-летний Кулушевски арендован «Тоттенхэмом» с правом выкупа до лета 2023 года. В нынешнем сезоне шведский футболист в 17 матчах забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года.
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