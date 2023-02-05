Кулушевски: у меня было много гнева. Я пришёл в «Тоттенхэм» показать, на что способен

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, выступающий за команду на правах аренды из «Ювентуса», рассказал о последних месяцах в итальянской команде.

«В моей голове было много мести и гнева. В последние месяцы в «Ювентусе» я не так много играл. Мне не нравилось, куда движется моя карьера. Всё, что я хотел, это показать людям, на что я способен, поэтому я пришёл в «Тоттенхэм», — приводит слова Кулушевски The Guardian.

22-летний Кулушевски арендован «Тоттенхэмом» с правом выкупа до лета 2023 года. В нынешнем сезоне шведский футболист в 17 матчах забил два гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Ювентусом» действителен до лета 2024 года.

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