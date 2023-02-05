Пол Мерсон: «Ливерпуль» в миллионе миль от той команды, которая была в прошлом сезоне

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал выступление «Ливерпуля» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).
«Мерсисайдцы плохо начали игру, а в завершении пропустили гол Невеша. Я впервые увидел Клоппа просто сидящим на тренерской скамье. Мне не нравится слово «потерянный», но я не думаю, что Клопп знает, что можно сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию.
Взгляните на команду — она в миллионе миль от того, что было в прошлом сезоне. Не представляю, как «Ливерпуль» сможет пройти «Реал» в Лиге чемпионов. Не понимаю, как можно добиваться результата, когда вы так сильно сдаёте», — приводит слова Мерсона Sky Sports.
«Ливерпуль» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 5 февраля 2023
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