Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пол Мерсон: «Ливерпуль» в миллионе миль от той команды, которая была в прошлом сезоне

Пол Мерсон: «Ливерпуль» в миллионе миль от той команды, которая была в прошлом сезоне
Комментарии

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон прокомментировал выступление «Ливерпуля» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:3).

«Мерсисайдцы плохо начали игру, а в завершении пропустили гол Невеша. Я впервые увидел Клоппа просто сидящим на тренерской скамье. Мне не нравится слово «потерянный», но я не думаю, что Клопп знает, что можно сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию.

Взгляните на команду — она в миллионе миль от того, что было в прошлом сезоне. Не представляю, как «Ливерпуль» сможет пройти «Реал» в Лиге чемпионов. Не понимаю, как можно добиваться результата, когда вы так сильно сдаёте», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

«Ливерпуль» в 20 матчах набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» ужасен. С такой игрой нет шансов против «Реала» «Ливерпуль» ужасен. С такой игрой нет шансов против «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023