Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойес — о переходе Фернандеса в «Челси»: Райс разнесёт этот рекорд, если покинет клуб

Мойес — о переходе Фернандеса в «Челси»: Райс разнесёт этот рекорд, если покинет клуб
Комментарии

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался об опорном полузащитнике своей команде Деклане Райсе.

«Деклан, без сомнений, станет топ-игроком. Если он покинет «Вест Хэм», это будет трансферный рекорд Британии. Надеюсь, ухода Райса можно будет избежать. Надеюсь, своё будущее он видит здесь (в «Вест Хэме»).

Рекордный трансфер Энцо Фернандеса в «Челси»? Обо всём этом много разговоров, и когда ты видишь, что происходит с ценами, думаю, Дек разнесёт его (рекорд) в пух и прах, это точно, если до этого, конечно, дойдёт», — приводит слова специалиста ВВС.

Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в последние часы зимнего трансферного окна за € 121 млн. «Челси» проявлял интерес и к Райсу. «Вест Хэм» требовал за игрока € 90 млн.

Новость по теме
Тренер «Вест Хэма» Мойес рассказал об отказе подписать форварда Хулиана Альвареса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023