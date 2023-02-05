Мойес — о переходе Фернандеса в «Челси»: Райс разнесёт этот рекорд, если покинет клуб
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался об опорном полузащитнике своей команде Деклане Райсе.
«Деклан, без сомнений, станет топ-игроком. Если он покинет «Вест Хэм», это будет трансферный рекорд Британии. Надеюсь, ухода Райса можно будет избежать. Надеюсь, своё будущее он видит здесь (в «Вест Хэме»).
Рекордный трансфер Энцо Фернандеса в «Челси»? Обо всём этом много разговоров, и когда ты видишь, что происходит с ценами, думаю, Дек разнесёт его (рекорд) в пух и прах, это точно, если до этого, конечно, дойдёт», — приводит слова специалиста ВВС.
Энцо Фернандес перешёл в «Челси» из «Бенфики» в последние часы зимнего трансферного окна за € 121 млн. «Челси» проявлял интерес и к Райсу. «Вест Хэм» требовал за игрока € 90 млн.
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