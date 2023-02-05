Симеоне — о ничьей с «Хетафе»: больно от того, что теряем очки дома

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничью (1:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Хетафе».

«Неправильно думать только о двух потерянных очках. Я думаю о том, что произошло в игре. Соперник был хорош. У нас были варианты для создания моментов. Матч был сыгран с таким же накалом, как и предыдущие. Одного гола не всегда хватает.

Есть вещи, которые нельзя улучшить. С большим спокойствием и большей уверенностью можно играть лучше. Сегодня мы набрали ход, который иногда приносит успех. Продолжайте следить за тем, что происходит.

Мне больно, что дома это нам так дорого обходится. Мы все могли бы посмотреть друг на друга и начать настаивать на том, чтобы снова стать «Атлетико» (Мадрид)», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.