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Ди Лоренцо: солгал бы, если бы сказал, что у «Наполи» нет огромных шансов на скудетто

Ди Лоренцо: солгал бы, если бы сказал, что у «Наполи» нет огромных шансов на скудетто
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Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о текущем лидерстве команды в чемпионате Италии.

«Когда я перешёл в этот клуб, я понял одну вещь — настроение всего города зависит от результатов команды. Поэтому мы несём дополнительную ответственность за наших людей.

Я бы солгал, если бы сказал, что в этом сезоне у нас нет огромных шансов на победу в чемпионате Италии. Но команда прекрасно знает, что впереди ещё очень долгий путь. Мы не должны заранее расслабляться. Необходимо сохранять концентрацию и настрой, который привёл нас к вершине турнирной таблицы», — приводит слова Ди Лоренцо пресс-служба Серии А.

«Наполи» в 20 матчах набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023.

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