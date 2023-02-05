Ди Лоренцо: солгал бы, если бы сказал, что у «Наполи» нет огромных шансов на скудетто

Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о текущем лидерстве команды в чемпионате Италии.



«Когда я перешёл в этот клуб, я понял одну вещь — настроение всего города зависит от результатов команды. Поэтому мы несём дополнительную ответственность за наших людей.



Я бы солгал, если бы сказал, что в этом сезоне у нас нет огромных шансов на победу в чемпионате Италии. Но команда прекрасно знает, что впереди ещё очень долгий путь. Мы не должны заранее расслабляться. Необходимо сохранять концентрацию и настрой, который привёл нас к вершине турнирной таблицы», — приводит слова Ди Лоренцо пресс-служба Серии А.



«Наполи» в 20 матчах набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023.