Ди Лоренцо: солгал бы, если бы сказал, что у «Наполи» нет огромных шансов на скудетто
Поделиться
Капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо высказался о текущем лидерстве команды в чемпионате Италии.
«Когда я перешёл в этот клуб, я понял одну вещь — настроение всего города зависит от результатов команды. Поэтому мы несём дополнительную ответственность за наших людей.
Я бы солгал, если бы сказал, что в этом сезоне у нас нет огромных шансов на победу в чемпионате Италии. Но команда прекрасно знает, что впереди ещё очень долгий путь. Мы не должны заранее расслабляться. Необходимо сохранять концентрацию и настрой, который привёл нас к вершине турнирной таблицы», — приводит слова Ди Лоренцо пресс-служба Серии А.
«Наполи» в 20 матчах набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023.
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
12:14
-
12:04
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:04
-
10:43
-
10:39
-
10:23
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
09:59
-
09:48
-
09:39
-
09:38
-
09:31
-
09:19
-
09:18
-
09:18
-
09:12
-
09:10
-
08:09
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:43
-
05:28
Партнерский контент