Ансу Фати интересуются семь клубов, активнее всех — «Бавария»
Поделиться
Семь клубов, включая мюнхенскую «Баварию», интересуются нападающим «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Мюнхенцам очень нравится этот игрок, но официальных предложений «Барсе» клуб не делал. Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах, и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы переманить Ансу. Хави заявил, что «Барселона» не собирается продавать Фати и что в клубе верят в игрока.
Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет € 1 млрд. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» на пять очков.
Новость по теме«Барселона» попытается подписать Уэсли из «Фламенго» летом
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
12:14
-
12:04
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:04
-
10:43
-
10:39
-
10:23
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
09:59
-
09:48
-
09:39
-
09:38
-
09:31
-
09:19
-
09:18
-
09:18
-
09:12
-
09:10
-
08:09
-
06:20
-
05:58
-
05:49
-
05:43
-
05:28
Партнерский контент