Ансу Фати интересуются семь клубов, активнее всех — «Бавария»

Семь клубов, включая мюнхенскую «Баварию», интересуются нападающим «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенцам очень нравится этот игрок, но официальных предложений «Барсе» клуб не делал. Также интерес к Фати проявляют четыре английские команды, в числе которых «Арсенал» и «Тоттенхэм». Игрок редко появляется в стартовом составе в последних матчах, и топ-клубы могут воспользоваться этим обстоятельством, чтобы переманить Ансу. Хави заявил, что «Барселона» не собирается продавать Фати и что в клубе верят в игрока.

Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. Сумма отступных составляет € 1 млрд. «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая мадридский «Реал» на пять очков.