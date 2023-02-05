Маттеус — о словах Нойера про вырванное сердце: никто не умер, просто кого-то уволили

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высказался о скандальном интервью голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, в интервью вратарь раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба уволить тренера голкиперов Тони Тапаловича.



«Конечно, будет сложно склеить эту разбитую вазу. Слова про то, что Нойеру будто вырвали сердце, были резкими. Никто не умер, просто кого-то уволили. Отставка Тапаловича не стала неожиданностью. Это обсуждалось уже какое-то время.



Катание на лыжах опасно. Получив травму, Нойер освободил себя от дел команды и стал заниматься всем остальным. Речь о клубе, а не об одном игроке. Нойер как капитан должен осознавать свою ответственность», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.