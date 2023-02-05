Трапп — об увольнении Тапаловича из «Баварии»: могу представить, как тяжело Нойеру

Вратарь «Айнтрахта» и сборной Германии Кевин Трапп прокомментировал скандальное интервью коллеги по национальной команде и голкипера «Баварии» Мануэля Нойера. Напомним, в интервью вратарь раскритиковал решение руководства мюнхенского клуба уволить тренера голкиперов Тони Тапаловича.
«Это его дело. Если Мануэль чувствовал, что должен избавиться от этого груза, то так тому и быть. По собственному опыту я знаю, что отношения между тренером вратарей и голкипером бывают очень близкими. Это не только рабочие отношения, но и дружба. Могу себе представить, как тяжело Нойеру. Но это его дело», — приводит слова Траппа Sky Germany.
Тапалович работал тренером вратарей «Баварии» с 2011 года. Он оставался на своей должности при Хосепе Гвардиоле, Юппе Хайнкесе, Ханс-Дитере Флике, Нике Коваче, Юлиане Нагельсмане и Карло Анчелотти.
- 5 февраля 2023
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