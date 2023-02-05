Коке — о неназначенном пенальти: судья не свистит, «Атлетико» ничего не может сделать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал ничейный результат в матче с «Хетафе» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.
«Мы не можем позволить себе терять очки, мы хотим быть в Лиге чемпионов. Пенальти на Морате? Футболисты просто играют, судья решает не свистеть, поэтому мы ничего не можем сделать», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.
«Хетафе» сумел прервать серию из пяти поражений. В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 20 встречах. «Хетафе» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 баллами. В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сельтой», а «Хетафе» сыграет с «Райо Вальекано».
«Атлетико М» — «Хетафе». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 20-й тур. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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