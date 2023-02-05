«Челси» приостановил переговоры о новом контракте с Маунтом. Он считает, что его не ценят

«Челси» поставил на паузу переговоры с полузащитником команды Мейсоном Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта. Об этом сообщает Daily Mail.
Мэйсон почувствовал, что его ценят меньше других лидеров команды и новичков. По нынешнему контракту Маунт получает £ 80 тыс. в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению «Челси» утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем некоторым новичкам, например, Рахиму Стерлингу.
Ожидается, что переговоры возобновятся в будущем. После покупок Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика Мэйсон сомневается в своём статусе в клубе.
Маунт является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
- 5 февраля 2023
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
-
13:10
-
12:52
-
12:51
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:04
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:45
-
11:35
-
11:26
-
11:19
-
11:17
-
11:04
-
10:43
-
10:39
-
10:23
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
09:59
-
09:48