«Челси» приостановил переговоры о новом контракте с Маунтом. Он считает, что его не ценят

«Челси» поставил на паузу переговоры с полузащитником команды Мейсоном Маунтом после того, как он отклонил предложение о продлении контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

Мэйсон почувствовал, что его ценят меньше других лидеров команды и новичков. По нынешнему контракту Маунт получает £ 80 тыс. в неделю. Игрок хочет, чтобы по новому соглашению «Челси» утроил ему зарплату, однако клуб предложил ему куда более низкую зарплату, чем некоторым новичкам, например, Рахиму Стерлингу.

Ожидается, что переговоры возобновятся в будущем. После покупок Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика Мэйсон сомневается в своём статусе в клубе.

Маунт является воспитанником академии «Челси». В нынешнем сезоне игрок принял участие в 28 матчах за клуб, забил три гола и отдал шесть голевых передач.