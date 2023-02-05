Нигматуллин: Александр Головин заслужил повышение. «Боруссия» выглядит интереснее «Монако»

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался об интересе дортмундской «Боруссии» к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.
«Я думаю, что Головин своим успешным выступлением за «Монако» заслужил повышение. По-моему, «Боруссия» выглядит интереснее, чем «Монако». «Монако» – команда, которая на слуху, но не завоёвывает никакие титулы и не играет в Лиге чемпионов, а в «Боруссии» есть все шансы. Честно, не знаю, на каком месте они сейчас, но ещё в прошлом году там играл Холанд», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее агент Головина подтвердил интерес дортмундской «Боруссии» к игроку. В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
- 5 февраля 2023
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