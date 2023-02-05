Евгений Алдонин: «Боруссия» — отличный вызов для Головина. Рад даже новости о слухах

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе российского хавбека «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».

«Для Александра и его карьеры это просто отличный вызов. «Боруссия» — прекрасная команда в очень крепком и сильном чемпионате. Я рад даже новости о слухах.



Если такой переход состоится, то это прекрасно для амбиций и карьеры. Безусловно, можно назвать шагом вперёд. Но «Боруссия» и «Монако» по уровню недалеко друг от друга. Уровень Дортмунда точно не ниже. Возможно, амбиции на чемпионат в Германии будут выше. Это прекрасная возможность расширить свой кругозор, увеличить географию футбольную и набраться опыта в другом очень сильном чемпионате», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.