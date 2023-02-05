Джорджевич: забивать голы всегда приятно, неважно, во дворе или на большом поле

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал о подготовке ко второй части сезона.
«Зимние сборы всегда очень долгие в России. Первую часть мы провели в Сочи. Погода, да и сами условия были замечательными для хорошей работы. Мы провели два матча и в обоих победили. Думаю, результат важен даже в товарищеских матчах. Тем более я там отличился. Забивать голы важно для каждого нападающего, так как это прибавляет уверенности. Эмоции от забитых мячей всегда приятны, неважно, в официальном матче или во дворе с друзьями.
Сейчас в Абу-Даби тоже приятные условия. Мы участвуем в турнире с сильными командами. У нас ещё достаточно времени для подготовки ко второй части сезона, но оно очень быстро проходит. Надо набирать с каждым днём.
Я присоединился к команде только в середине сентября, когда уже было сыграно 9–10 туров. Пропустил довольно много. Понятно, что было нелегко войти в игру. Но я очень ждал эти сборы, чтобы набрать форму и подготовиться ко второй части сезона. Я знаю, что умею хорошо играть в футбол. Надо просто это показать», — приводит слова Джорджевича официальный сайт «Сочи».
- 5 февраля 2023
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