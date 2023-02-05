«Ахмат» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче
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В товарищеском матче грозненский «Ахмат» встречался с «Чайкой». Игра завершилась ничьей со счётом 2:2.
На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Чайки» Денис Грибанов. Через три минуты полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин сравнял счёт. На 60-й минуте защитник Зоран Нижич вывел грозненскую команду вперёд. На 80-й минуте форвард «Чайки» Святослав Кожедуб сравнял счёт.
Грозненский «Ахмат» в 17 матчах набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (42). Матчи российского первенства возобновятся весной после зимнего перерыва. В 18-м туре грозненский коллектив 4 марта примет «Оренбург». В Кубке России «Ахмат» сыграет с «Уфой» на выезде.
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