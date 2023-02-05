В «ПСЖ» подтвердили обсуждение нового контракта с Лионелем Месси
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, что клуб ведёт обсуждение нового контракта нападающего Лионеля Месси.
«Мы обсуждаем новый контракт. Я бы хотел, чтобы он был в нашем проекте, чтобы он продолжал с нами работать. Я буду рад, если он продлит соглашение», — приводит слова Кампоса Telefoot.
35-летний Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В 58 матчах за команду аргентинец забил 26 голов и отдал 29 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона. В декабре Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.
Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар издеваются над Ашрафом Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик:
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