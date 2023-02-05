В «ПСЖ» рассказали, с какими трудностями столкнулись в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос заявил, что клуб был ограничен в движениях в зимнее трансферное окно из-за финансовых ограничений по фэйр-плей.
«Мы старались быть креативными, учитывая финансовые ограничения, которые у нас есть. Мы составили хороший план, который предполагал сокращение количества игроков в составе, чтобы освободить место для молодёжи, а не потерять её», — приводит слова Кампоса Telefoot.
В зимнее трансферное окно появилась информация, что «ПСЖ» был заинтересован в аренде нападающего «Зенита» Малкома без права выкупа. Российский клуб был готов лишь продать 25-летнего футболиста. Также парижане не смогли арендовать Хакима Зиеша из «Челси»: лондонский клуб трижды ошибался в оформлении документов и сделку не успели закрыть до окончания трансферного окна.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик:
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