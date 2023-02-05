Спортивный директор «ПСЖ»: большие звёзды не могут выигрывать трофеи в одиночку

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает, что звёздные футболисты не могут выигрывать трофеи в одиночку.

«Большие звёзды не могут выигрывать трофеи в одиночку. Они могут выиграть матч, два или несколько, но им нужны другие футболисты, гармония. Мы добились большого прогресса, но мы должны продолжать прогрессировать», — приводит слова Кампоса Telefoot.

«ПСЖ» набрал 54 очка и продолжает занимать в турнирной таблице чемпионата Франции первое место. У идущего вторым «Марселя» 46 очков и матч в запасе. В тройку также входит «Ланс» (45). В следующем туре команда Кристофа Галтье сыграет в гостях с «Монако». «ПСЖ» — действующий чемпион Франции.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик: