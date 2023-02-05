Мантуан: «Зенит» практически готов на хорошей скорости вкатываться в новую часть сезона

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о самочувствии, подготовке команды к возобновлению сезона и предстоящих товарищеских матчах.
«Чувствую себя хорошо, набираю форму, как и вся команда. Практически готовы на хорошей скорости вкатываться в новую часть сезона. К концу сборов в Катаре была накопленная усталость — и физическая, и психологическая. Потом были три дня выходных, за которые мы перевели дух, перезарядились, успели соскучиться друг по другу. Поэтому, конечно, начало второй части предсезонной подготовки более радостное. Все в хорошем настроении готовятся к возобновлению сезона.
Что касается предстоящих товарищеских матчей, конечно, мы все прекрасно понимаем, какова разница между простой тренировкой и матчем, пусть и товарищеским. Уверен, завтра каждый из двух соперников, с которыми мы встретимся, покажет свой максимум. Эти матчи хорошо нам послужат, станут важной частью подготовки к возвращению в сезон», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».
Напомним, завтра, 6 февраля, «Зенит» проведёт две товарищеские встречи. Первым соперником санкт-петербургской команды станет «Урал». Позже подопечные Сергея Семака сыграют с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим».
- 5 февраля 2023
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