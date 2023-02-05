Спортивный директор «ПСЖ»: Мбаппе — один из лучших форвардов мира? Он уже лучший

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает нападающего Килиана Мбаппе лучшим в мире на своей позиции.

«Килиан Мбаппе — один из лучших нападающих в мире? Он уже лучший нападающий в мире. Потерять Килиана, конечно, тяжело. Я видел его очень расстроенным после травмы. Но я также видел, как сегодня он работал над тем, чтобы как можно скорее ускорить своё выздоровление. Такова личность победителей», — приводит слова Кампоса Telefoot.

24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне французский нападающий в 26 матчах забил 25 голов и отдал шесть результативных передач. Из-за травмы Мбаппе пропустит первый матч с мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ». Видеоролик: